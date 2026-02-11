Metzgerin zerstückelt und verscharrt Freundin im Garten: Über 15 Jahre kam sie damit durch

Derby (Großbritannien) - Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm: Vor rund 15 Jahren wurde eine junge Frau gewaltvoll von ihrer Partnerin ermordet. Nun wurde die gelernte Metzgerin Anna Podedworna (40) vom Derby Crown Court verurteilt.

Izabela Zabłocka hinterließ 2010 eine kleine Tochter. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Derbyshire Constabulary

Wie das Derbyshire Department mitteilte, tötete die 40-Jährige im August 2010 ihre damalige Freundin Izabela Zabłocka. Sie zerstückelte den Leichnam der Frau und verscharrte die Körperteile im Garten ihres gemeinsamen Hauses.

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft ereignete sich das grausame Vergehen auf der Princes Street im Stadtteil Normanton, berichtete BBC. Rund ein Jahr vor Izabelas Ermordung sollen die beiden Polinnen nach Großbritannien gezogen seien.

Während des Prozesses schilderte Podedworna ihre Sicht des tragischen Ereignisses. Ihre verstorbene Freundin habe versucht, sie zu würgen. Daraufhin soll die 40-Jährige nach einer in der Nähe stehenden Pferdefigur gegriffen und diese ihr auf den Kopf geschlagen haben.

Kurz nach dem Aufprall sank Izabela regungslos und mit blutendem Kopf zu Boden. Als die gelernte Metzgerin das sah, habe sie versucht, bei ihrer Partnerin den Puls zu erfühlen - ohne Erfolg.

Podedworna entschied sich jedoch bewusst gegen einen Notruf. Die Angeklagte habe weder Zeugen gehabt noch hätten ihr die zuständigen Behörden geglaubt, erklärte sie gegenüber der Staatsanwaltschaft.