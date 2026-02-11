Metzgerin zerstückelt und verscharrt Freundin im Garten: Über 15 Jahre kam sie damit durch
Derby (Großbritannien) - Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm: Vor rund 15 Jahren wurde eine junge Frau gewaltvoll von ihrer Partnerin ermordet. Nun wurde die gelernte Metzgerin Anna Podedworna (40) vom Derby Crown Court verurteilt.
Wie das Derbyshire Department mitteilte, tötete die 40-Jährige im August 2010 ihre damalige Freundin Izabela Zabłocka. Sie zerstückelte den Leichnam der Frau und verscharrte die Körperteile im Garten ihres gemeinsamen Hauses.
Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft ereignete sich das grausame Vergehen auf der Princes Street im Stadtteil Normanton, berichtete BBC. Rund ein Jahr vor Izabelas Ermordung sollen die beiden Polinnen nach Großbritannien gezogen seien.
Während des Prozesses schilderte Podedworna ihre Sicht des tragischen Ereignisses. Ihre verstorbene Freundin habe versucht, sie zu würgen. Daraufhin soll die 40-Jährige nach einer in der Nähe stehenden Pferdefigur gegriffen und diese ihr auf den Kopf geschlagen haben.
Kurz nach dem Aufprall sank Izabela regungslos und mit blutendem Kopf zu Boden. Als die gelernte Metzgerin das sah, habe sie versucht, bei ihrer Partnerin den Puls zu erfühlen - ohne Erfolg.
Podedworna entschied sich jedoch bewusst gegen einen Notruf. Die Angeklagte habe weder Zeugen gehabt noch hätten ihr die zuständigen Behörden geglaubt, erklärte sie gegenüber der Staatsanwaltschaft.
Anna Podedworna erzählte Freunden und Familie, dass Izabela abgehauen sei
Die Mörderin fasste einen gnadenlosen Entschluss: Sie wollte den Leichnam ohne Zeugen loswerden. Das gemeinsame Haus des Paares verfügte über einen anliegenden Garten - die perfekte Möglichkeit, eine Tote verschwinden zu lassen. Podedworna sah sich jedoch nicht in der Lage, eigenständig den Körper der leblosen Frau herauszutragen.
Im Zuge dessen teilte die 40-Jährige Izabelas Körper in zwei Teile und vergrub diese in der anliegenden Grünanlage. Nach ihrer Tat begann Podedworna, systematisch das Verschwinden ihrer Freundin zu vertuschen.
Gegenüber ihren Familien und Freunden behauptete die Metzgerin, dass Izabela nach London gegangen sein, erklärte BBC.
Nachdem das Opfer sich infolge eines Geburtstages nicht bei ihren Angehörigen gemeldet hatte, gab die Familie der Verstorbenen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Doch der Fall geriet in Vergessenheit. Erst vor wenigen Monaten brachten polnische und britische Journalisten wieder Bewegung in die Ermittlungen.
Vergangenen Sommer fanden die zuständigen Ermittler in Podedwornas Garten die Überreste der Vermissten. Am Dienstag folgte die Verurteilung der 40-jährigen Metzgerin. Bereits am Mittwoch wird ihre Strafe verlesen.
