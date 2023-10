Auf den Spuren seines Vaters? Mann springt ins 9/11-Mahnmal

New York City (New York/USA) - Damit die Welt nie vergisst, was am 11. September 2001 in New York passierte, hat die Stadt genau an den Orten, an denen einst die "Twin Towers" des World-Trade-Centers standen, ein beeindruckendes Mahnmal gebaut. Doch nun fiel ein Mann dort hinein - aber mit voller Absicht.