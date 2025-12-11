Drama in 4,6 Kilometern Höhe: Fallschirmspringer bleibt an Flugzeug hängen

Tully (Queensland/Australien) - Schrecken in luftiger Höhe! Im Nordosten Australiens hat sich ein Fallschirmspringer kurz vor dem Sprung aus einem Kleinflugzeug mit seinem Reserveschirm verheddert. Er baumelte am Heck der Maschine.

Ein Fallschirmspringer wurde am Himmel über Queensland (Australien) aus einem Flugzeug gerissen. © Screenshot/YouTube/ATSB/Jarrad Nolan

Die australische Transportbehörde ATSB veröffentlichte einen Abschlussbericht samt Videoaufnahmen, die den Vorfall vom 20. September dieses Jahres dokumentieren.

Geplant war den Angaben zufolge ein Formationssprung mit 16 Fallschirmspringern und einem Kameramann aus knapp 4,6 Kilometern Höhe. Während der erste Springer oben angekommen herauskletterte, verfing sich jedoch der Griff seines Reserveschirms und öffnete sich von allein - der Mann wurde herausgerissen! Seine Beine prallten dabei gegen das Höhenleitwerk der Cessna und sein Schirm wickelte sich um selbiges.

Sekundenlang baumelte der Springer in der Luft, währenddessen 13 Springer aus der Maschine hüpften und zwei von ihnen im Türrahmen stehend zusahen, wie der Unglücks-Springer mit dem Überleben kämpfte!

Mit einem Hakenmesser durchtrennte der Springer in Not die Leinen des Reserveschirms und befreite sich. Im freien Fall die Erlösung: Sein Hauptschirm öffnete sich! Der Mann landete wenig später sicher, aber leicht verletzt, am Boden. Der Pilot des Kleinflugzeugs kämpfte derweil mit der Landung.