Nach fast acht Jahren: Ex-Freund führt Ermittler zur Leiche von Jennifer Scharinger

Wien - Endlich der Durchbruch: Seit acht Jahren wird Jennifer Scharinger aus Österreich vermisst. Nun gibt ausgerechnet ihr Ex-Partner den Mord zu und verrät, wo er ihre Leiche versteckt hat!

Acht Jahre lang galt die österreichische Studentin Jennifer Scharinger (†21) als vermisst. (Symbolfoto) © Erwin Scheriau/APA/dpa

Der mysteriöse Fall begann am 18. Januar 2018, als die damals 21-jährige Jennifer Scharinger spurlos verschwand. Sie war eine Jura-Studentin (in Österreich "Jus"), arbeitete nebenbei in einem Büro und wohnte in Wien, so die Krone.

Von Anfang an hatte die Polizei jemand ganz Bestimmten im Fokus: ihren damals 24-jährigen Partner. Behörden fanden nämlich schnell heraus, dass die Beziehung der beiden auf der Kippe stand.

Der Mann habe Jennifer oft kontrolliert und ständig Wutausbrüche gehabt. Laut seinen Aussagen habe sich Jenni, wie sie auch genannt wurde, kurz vorher von ihm getrennt.

Der Suchverlauf des 24-Jährigen, der sich kurz vor dem Verschwinden seiner Freundin über die Wirkung von K.o-Tropfen und anderen Substanzen informiert hatte, kam den Ermittlern besonders auffällig vor.

Vier Tage nach dem Verschwinden fuhr er mit seinem Auto in abgelegene Gebiete Niederösterreichs, die Trennung sei angeblich der Grund dafür gewesen.

Auch wenn das alles schon ganz eindeutig klang, gab es zu wenig handfeste Beweise, um entsprechende Maßnahmen zu treffen - "Keine Leiche, keine Anklage", hieß es.