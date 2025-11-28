 25.027

Burka-Verbot abgelehnt: Was Politikerin dann macht, sorgt für einen Skandal

Am Montag führte die Protestaktion von Pauline Hanson (71) im australischen Senat zu einer einwöchigen Suspendierung.

Von Jennifer Schneider

Australien - Nachdem ihr Gesetzentwurf für ein Verbot von Vollverschleierung abgelehnt wurde, verließ Pauline Hanson (71) am Montag abrupt das australische Parlament. Nur wenige Augenblicke später kehrte die Queensland-Senatorin mit einer schwarzen Burka, High Heels und Strümpfen zurück.

Nachdem ihr Antrag abgelehnt wurde, stolzierte Pauline Hanson (71) mit einem Rock, hohen Schuhen und einer Burka durch den Hörsaal.  © Mick Tsikas/AAP/dpa

Die Protestaktion brachte der 71-Jährigen laut "BBC" eine einwöchige Suspendierung ein.

Bereits 2017 forderte die Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei "One Nation Hanson" ein öffentliches Burka-Verbot. Anfang dieser Woche stellte sie einen erneuten Antrag, der mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde.

Das Vorgehen der 71-Jährigen wurde von ihren Kollegen zutiefst verurteilt. Laut BBC habe sie darauf abgezielt, Menschen aufgrund ihrer Religion zu verhöhnen. Ihr provokanter Auftritt sei ein bewusster Protest gegen die Entscheidung des Senats gewesen.

Ihre Aktion stieß parteiübergreifend auf scharfe Kritik. Die Grünen-Senatorin Mehreen Faruqi (62), selbst Muslimin und Opfer rassistischer Taten, sprach von "offen zur Schau gestelltem Rassismus".

Hanson ist "eines Mitglieds des australischen Senats nicht würdig"

Pauline Hanson (71) setzte sich nach ihrem "Auftritt" zurück auf ihren Platz im Parlament.  © Mick Tsikas/AAP/dpa
Im Sommer 2016 wurde Pauline Hanson (71) zur Senatorin von Queensland gewählt - ihre Wiederwahl erfolgte 2022.
Im Sommer 2016 wurde Pauline Hanson (71) zur Senatorin von Queensland gewählt - ihre Wiederwahl erfolgte 2022.  © TORSTEN BLACKWOOD/AFP

Außenministerin Penny Wong (57), die die Regierung im Senat vertritt, brachte am Dienstag einen Antrag einer formellen Rüge ein.

Hanson nutze "seit Jahrzehnten Vorurteile als Protestform", sagte Wong. Sie betonte, dass das Verhalten der Senatorin "eines Mitglieds des australischen Senats nicht würdig" sei.

In einem Facebook-Post zeigte sich die "One Nation"-Vorsitzende trotzig. "Wenn sie nicht wollen, dass ich sie trage – dann verbieten sie die Burka", schrieb sie unter ihrem Beitrag.

Bereits 2016 fiel Hanson negativ im Senat auf, als sie von einer "Muslimen-Überflutung" in Australien sprach.

Titelfoto: Mick Tsikas/AAP/dpa

