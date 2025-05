Einkauf geht schief: Aus diesem Grund stand Alpaka-Dame Violet vor Gericht

Alpakas gelten als sehr intelligente Tiere, die ähnlich wie Hunde auch als Therapietiere eingesetzt werden können. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

So oder so ähnlich hat sich die kuriose Szene in einem Supermarkt auf Tasmanien abgespielt.

Wie der australische Nachrichtensender "ABC News" berichtet, wollte Abbygail-Nigella Borst zusammen mit ihrem Alpaka Violet in den örtlichen Supermarkt einkaufen gehen, doch dort wurde sie und ihre pelzige Freundin aus dem Laden geworfen.

Der Grund: Alpaka Violet gilt als "Vieh" und nicht als Haustier, somit ist ihr der Zutritt zum Supermarkt untersagt und sie müsste vor der Tür auf Abbygail warten. Doch dies lässt sich die Besitzerin nicht gefallen und zieht gegen den Supermarkt vor Gericht.

Violet und Abbygail sind auf Tasmanien kein unbekanntes Duo. Immer wieder erscheinen Videos in den sozialen Medien, in denen man die beiden an den verschiedensten Orten in der Öffentlichkeit wie beispielsweise dem Flughafen, einem Supermarkt oder aber auch einer Bank sieht.

Gemeinsam mit ihrem Mann Desmond Gaull betreibt Abbygail außerdem einen kleinen YouTube-Kanal, auf dem die beiden regelmäßig Einblicke in das Leben mit ihrem etwas besonderen, vierbeinigen Gefährten teilen.