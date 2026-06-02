Vom Zuschauer zum Superstar: Student rettet "La La Land"-Konzert

Sydney - Ein unvergesslicher Konzertabend endete im australischen Sydney in einer absoluten Weltsensation. Mitten in der Live-Show zum Oscar-Erfolg "La La Land" fiel plötzlich der Profi-Pianist wegen einer akuten Erkrankung aus. Weil hinter den Kulissen die pure Panik ausbrach, suchte Star-Komponist Justin Hurwitz (41) im Publikum – und fand seinen Retter.

Der Film "La La Land" hat 2017 insgesamt 6 Oscars gewonnen, darunter auch den für die beste Filmmusik. © picture alliance / -/STUDIOCANAL/dpa

Als der Oscar-prämierte Komponist vor 2500 Zuschauern um Hilfe bat, gab es im Orchester massive Bedenken. "Ja, es war ein Risiko", gestand Hurwitz dem Guardian. "Ich wollte sichergehen, dass niemand einfach nur übermäßig selbstbewusst war. Ich habe nachgehakt: Bist du dir sicher? Kannst du wirklich vom Blatt spielen?"

Der Politikstudent Sterling Nasa (21), der eigentlich nur als Fan im Saal saß, traute sich erst gar nicht. "Ich war zunächst etwas zögerlich", so der 21-Jährige, der selbst Pianist und Organist ist.

"Diese Erfahrung verdanke ich zu einem großen Teil meiner Freundin Scarlett, die sozusagen für mich die Hand gehoben hat. Aber letztlich habe ich das nötige Selbstvertrauen gefunden."