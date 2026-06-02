Vom Zuschauer zum Superstar: Student rettet "La La Land"-Konzert
Sydney - Ein unvergesslicher Konzertabend endete im australischen Sydney in einer absoluten Weltsensation. Mitten in der Live-Show zum Oscar-Erfolg "La La Land" fiel plötzlich der Profi-Pianist wegen einer akuten Erkrankung aus. Weil hinter den Kulissen die pure Panik ausbrach, suchte Star-Komponist Justin Hurwitz (41) im Publikum – und fand seinen Retter.
Als der Oscar-prämierte Komponist vor 2500 Zuschauern um Hilfe bat, gab es im Orchester massive Bedenken. "Ja, es war ein Risiko", gestand Hurwitz dem Guardian. "Ich wollte sichergehen, dass niemand einfach nur übermäßig selbstbewusst war. Ich habe nachgehakt: Bist du dir sicher? Kannst du wirklich vom Blatt spielen?"
Der Politikstudent Sterling Nasa (21), der eigentlich nur als Fan im Saal saß, traute sich erst gar nicht. "Ich war zunächst etwas zögerlich", so der 21-Jährige, der selbst Pianist und Organist ist.
"Diese Erfahrung verdanke ich zu einem großen Teil meiner Freundin Scarlett, die sozusagen für mich die Hand gehoben hat. Aber letztlich habe ich das nötige Selbstvertrauen gefunden."
Der 21-jährige Sterling improvisierte einfach
Plötzlich saß der Student am Keyboard und musste ohne jede Probe ein technisch extrem schweres Solo des John-Legend-Hits "Start a Fire" meistern. Doch Nasa trickste sich genial durch den Song. "Ich habe mir ein wenig kreative Freiheit genommen und einfach beschlossen zu improvisieren, was sich meiner Meinung nach als gute Wahl herausstellte", verriet der Student.
Die Notlösung wurde zum Triumph: Das Publikum feierte den Studenten mit tosenden Standing Ovations. Auch der Star-Komponist war völlig begeistert von dem Geniestreich:
"Das ist eine ganz andere Fähigkeit als das Vom-Blatt-Spielen. In der Lage zu sein, ein wirklich cooles Solo in der richtigen Tonart, in der richtigen Tonleiter, spontan und ohne Probe zu spielen – das war bemerkenswert."
Nach der Show bedankte sich Hurwitz überschwänglich bei seinem Retter. Während das Management nun neuen Profi-Ersatz sucht, sitzt Sterling schon wieder ganz normal im Uni-Hörsaal.
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