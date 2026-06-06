Taucher (†35) tot: Angriff von 4,5-Meter-Hai endet fatal

Albany (Australien) - Tödliche Attacke vor der Küste Westaustraliens ! Ein Taucher ist am Samstag nach einer Konfrontation mit einem Hai ums Leben gekommen.

Tödliche Attacke eines Hais vor der Küste Westaustraliens. (Symbolfoto) © Chris O'meara/AP/dpa

Wie ABC nach Angaben der Polizei von Westaustralien berichtet, biss ein anscheinend knapp 4,5-Meter langer Hai den 35-Jährigen vor den Michaelmas Island, in der Nähe von Albany.

Den Angaben nach war der Mann mit Familienangehörigen unterwegs und zum Speerfischen im Wasser, als das Raubtier zuschnappte. Gegen Samstagmittag (Ortszeit) wurde er mit einem Boot an Land gebracht, nachdem Rettungskräften die Attacke gemeldet wurde. Jede Hilfe kam zu spät.

"Ich bin zutiefst betrübt über den tödlichen Haiangriff heute Morgen", schrieb der Premierminister von Westaustralien, Roger Cook (60), in den sozialen Medien. "Dies ist eine Tragödie, und meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Opfers sowie bei den Ersthelfern."