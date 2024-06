Mutter sieht ihr Kind Sekunden nach der Geburt und ahnt sofort, dass etwas nicht stimmt

Sydney - Für die meisten Eltern sind die ersten Sekunden nach der Geburt ihres Kindes etwas Magisches. Selin Hatcher und ihr Mann haben diesen Moment jedoch als schlimmsten ihres Lebens in Erinnerung.

Ava wurde mit dem Treacher-Collins-Syndrom geboren. Eine seltene genetische Störung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/littlefacelens

Vor vier Jahren erblickte die kleine Ava das Licht der Welt. Bereits Sekunden nach ihrer Geburt war für Mutter Selin klar, dass etwas nicht stimmte.

Das Mädchen sah ganz anders aus als andere Babys. Ihr Gesicht war verformt, und ihre Ohren fehlten. Für Avas Eltern schwenkte die Freude über ihr Neugeborenes mit einem Mal in "Schock, Angst und Unsicherheit" um, erinnert sich die Australierin gegenüber Yahoo News.

"Natürlich kommen einem die schlimmsten Gedanken – ich hatte schreckliche Angst, dass mein Baby nicht überleben würde", so Selina. Neben der Furcht um das Leben von Ava, überkamen die frischgebackene Mutter auch Schuldgefühle. Sie befürchtete, dass sie etwas in der Schwangerschaft getan hatte, was dazu geführt hatte, dass ihre Tochter nicht kerngesund auf die Welt kam.

Es sollte Monate voller "Krankenhausbesuche und Tests" dauern, bis Selin und ihr Mann Jonathan endlich wussten, was ihre Tochter immer von anderen Kindern unterscheiden würde: Ava war mit dem "Treacher-Collins-Syndrom" geboren.