"Lieber Nagel in Spitze meines Penis rammen, als das anzusehen": Sexismus-Skandal um Moderator

Bereits im Jahr 2024 ist Marty Sheargold (53) negativ aufgefallen. Damals wegen antisemitischen Aussagen. © Screenshot: instagram.com/martysheargoldofficial

Laut einem Bericht des australischen Nachrichtennetzwerks "abc" wurde die Radioshow am vergangenen Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr (Ortszeit) ausgestrahlt.

Im Jahr 2026 soll in Australien die Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen stattfinden. Um sich darauf vorzubereiten, findet aktuell der "SheBelieves Cup" (zu Deutsch: "Sie-glaubt-daran-Pokal") statt. Dieses Jahr nehmen die Mannschaften aus Japan, den USA, Kolumbien und Australien teil.

Für das Damen-Team mit dem Spitznamen "Matildas" aus Australien lief das Turnier jedoch alles andere als geplant.

So verloren sie alle Spiele mit 0:4 gegen Japan, 1:2 gegen die USA und 1:2 gegen Kolumbien. Genau über diese Niederlagen hat auch Marty Sheargold in seiner Radiosendung gesprochen. So startete er mit den Worten: "Weißt du, woran sie mich erinnern? An Mädchen aus der zehnten Klasse. Immerzu streiten sie sich und haben irgendwelche Freundschaftsprobleme, die sie austragen."

Doch eine Aussage brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Als er von seinem Co-Host gefragt wurde, ob er sich denn im nächsten Jahr die Asienmeisterschaft anschauen würde, antwortete er: "Ich würde mir lieber einen Nagel durch die Spitze meines Penis rammen, als mir das anzusehen. Hast du vielleicht auch einen Männersport im Angebot?"

Zwei Tage später lief zur gewohnten Zeit jedoch nicht mehr die Radioshow von Sheargold, sondern lediglich Musik und Werbung über die Frequenz des Senders.