Mann von Hai attackiert: Was ein Walkadaver damit zu tun haben könnte

Von Karolin Wiltgrupp

Coral Bay (Australien) - Beim Speerfischen ist ein Mann am Montag in der Nähe von Coral Bay von einem Hai angegriffen und verletzt worden. In Australien hat es wieder einen Hai-Angriff gegeben. (Symbolbild) © Global Finprint/Nature/dpa Der Angriff ereignete sich am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr, wie "ABC" unter Berufung auf die örtliche Fischereibehörde berichtete. Um welche Haiart es sich handelte, war zunächst unklar. Der Mann liegt laut dem Bericht mit Verletzungen im Krankenhaus im abgelegenen Gascoyne. Sein Zustand sei aber stabil, hieß es. Die Behörden hatten zuvor eine Warnung vor Haien herausgegeben, nachdem ein treibender Walkadaver in der Nähe von Point Cloates gesichtet worden war, etwa 63 Kilometer von der Stelle entfernt, an der sich die Attacke ereignet hatte. Aus aller Welt Eltern wollen Baby beerdigen und machen schockierende Entdeckung! Kadaver der Meeressäuger würden oft Raubfische in großer Zahl anlocken. Im vergangenen Jahr gab es offiziellen Statistiken zufolge etwa zwölf Hai-Angriffe in Australien, bei denen Personen verletzt wurden. Bei vier weiteren Attacken kamen Menschen zu Tode. In diesem Jahr handelte es um den fünften Angriff. Tödlich endete bislang aber keiner.

