Attacken erschüttern Badegäste: Hai reißt Frau ein Stück Wade heraus!

Hai-Attacken sorgten für Schrecke. An nur einem Tag wurden am Strand von South Padre Island vier Begegnungen mit einem Hai gemeldet. Dort gab es zwei Verletzte.

Von Christian Beck

Cameron County (USA) - Vier Begegnungen mit einem Hai an nur einem Tag, in zwei Fällen biss ein Tier zu! Strandbesucher in Cameron County (Texas, USA) am Golf von Mexiko sind am Donnerstag von Hai-Attacken in Angst und Schrecken versetzt worden.

Aufnahmen zeigen, wie eines der vermeintlichen Opfer der Hai-Attacken blutend am Strand liegt. © Collage: X/@janelpz30 Dies teilte die Behörde Texas Parks and Wildlife mit. Die Vorfälle sollen sich alle am Strand von South Padre Island ereignet haben. Die beiden gebissenen Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine andere wurde zur weiteren Behandlung ausgeflogen. Zur Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen ein mutmaßliches Opfer des jüngsten Hai-Angriffs. In dem Video ist eine Frau zu sehen, die verletzt am Strand liegt und von einer Vielzahl von Strandbesuchern umstellt ist. Offenbar fehlt ihr ein Stück Wade am linken Bein. In dem Video ist ebenfalls zu sehen, wie ein Hai noch in der Nähe des Ufers umherschwimmt. "Der Bezirk möchte den Opfern und Familien dieser extrem seltenen und ungewöhnlichen Angriffe seine Gedanken und Gebete widmen", so Bezirksrichter Eddie Treviño, Jr. Er bedankte sich zudem bei den "guten Samaritern" vor Ort, die sich zuerst um die Verletzten kümmerten.