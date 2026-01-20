Mehrere Verletzte nach Hai-Angriffen: Ist Baden nach Regenfällen die unterschätzte Gefahr?

Sydney (Australien) - Nach einem schrecklichen Haiangriff auf einen 12-jährigen Jungen im Hafen von Sydney leben die Menschen an der Ostküste des Landes in Angst und Schrecken. Warum gibt es auf einmal so viele Beißattacken?

Dr. Christopher Pepin-Neff hat sich zeit seines Lebens als Forscher den beiden Themen Haie und LGBTQ-Community verschrieben. Aktuell lehrt er an der Universität in Sydney.

Laut einem Bericht des australischen Nachrichtensenders "ABC News" wurden die Strände für die nächsten 48 Stunden für Badegäste gesperrt.

Erst am vergangenen Sonntag wurde vor dem Hafen der Millionenstadt Sydney ein 12-jähriger Junge von einem Hai angefallen, nachdem er gemeinsam mit seinen Freunden von einer sechs Meter hohen Klippe ins Wasser gesprungen war.

Der Junge zog sich bei dem Angriff schwere Verletzungen an seinen Beinen zu und muss seitdem intensivmedizinisch behandelt werden. Insgesamt kam es in den letzten 48 Stunden allein im Bundesstaat New South Wales zu vier Haiangriffen.

Am Montag erlitt ein Mann kurz nach 18 Uhr "lebensverändernde Verletzungen" bei einer Attacke im Wasser. Ein Surfer wurde am selben Tag lediglich leicht durch einen Hai verletzt.

Ein weiterer junger Surfer kam mit dem Schrecken davon, als ein Hai in sein Surfboard biss.

Für den Hai- und LGBTQ-Forscher Dr. Christopher Pepin-Neff ist die Lage ernst. Das Schwimmen im Hafen von Sydney nach einem heftigen Regenfall sei eine "schreckliche Idee".