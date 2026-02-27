Vor Jahren in Tasmanien verschwunden, jetzt identifiziert: Gewissheit im Fall Celine Cremer

Waratah (Tasmanien, Australien) - Vor fast drei Jahren ist die damals 31-jährige belgische Backpackerin Celine Cremer auf der australischen Insel Tasmanien verschwunden. Die Polizei hat nun die menschlichen Überreste "vorläufig" als die der vermissten Cremer identifiziert.

Traurige Gewissheit um die damals 31-jährige Backpackerin Celine Cremer. © Tasmania Police

Commander Nathan Johnston von der Tasmania Police teilte mit, dass die "die eingegangenen Expertenberichte überzeugende Beweise dafür liefern, dass es sich um die Überreste von Celine Cremer handelt". Eine offizielle Bestätigung eines Gerichtsmediziners stehe jedoch noch aus.

"Die Polizei von Tasmanien spricht Frau Cremers Familie und Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus", so Commander Johnston.

Die Belgierin galt seit dem 17. Juni 2023 als vermisst. Die Polizei ging damals davon aus, dass die allein reisende Frau die extremen Bedingungen in dem abgelegenen Gebiet im Nordwesten der Insel möglicherweise nicht überlebt hatte.

Ihre Leiche wurde zunächst nicht gefunden, die Suche später eingestellt.