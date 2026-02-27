Vor Jahren in Tasmanien verschwunden, jetzt identifiziert: Gewissheit im Fall Celine Cremer
Waratah (Tasmanien, Australien) - Vor fast drei Jahren ist die damals 31-jährige belgische Backpackerin Celine Cremer auf der australischen Insel Tasmanien verschwunden. Die Polizei hat nun die menschlichen Überreste "vorläufig" als die der vermissten Cremer identifiziert.
Commander Nathan Johnston von der Tasmania Police teilte mit, dass die "die eingegangenen Expertenberichte überzeugende Beweise dafür liefern, dass es sich um die Überreste von Celine Cremer handelt". Eine offizielle Bestätigung eines Gerichtsmediziners stehe jedoch noch aus.
"Die Polizei von Tasmanien spricht Frau Cremers Familie und Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus", so Commander Johnston.
Die Belgierin galt seit dem 17. Juni 2023 als vermisst. Die Polizei ging damals davon aus, dass die allein reisende Frau die extremen Bedingungen in dem abgelegenen Gebiet im Nordwesten der Insel möglicherweise nicht überlebt hatte.
Ihre Leiche wurde zunächst nicht gefunden, die Suche später eingestellt.
Neue Spuren Jahre später
Bereits Ende 2025 gab es neue Spuren, als zuletzt etwa Cremers Handy gefunden wurde. Eine Suchaktion entbrannte erneut. Ende Januar wurden dann menschliche Überreste von einem Wanderer in der Nähe der Wasserfälle Philosopher Falls entdeckt.
"Wir möchten den Gemeindemitgliedern für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Interesse an Celines Fall danken und ich möchte die umfangreichen Anstrengungen von Such- und Rettungspersonal, Partneragenturen und Freiwilligen anerkennen, die während der vielen Suchphasen viel Zeit und Ressourcen aufgebracht haben", so Commander Johnston.
Titelfoto: Bildmontage: Tasmania Police