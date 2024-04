Messerattacke auf Geistlichen in Sydney: Bischof erhielt zuvor mysteriöse Warnung

Sydney (Australien) - Nach der Messerattacke auf einen beliebten Geistlichen (53) in Australien geht die Aufzeichnung einer Predigt des Bischofs viral, in der er vor Wochen über seinen Tod sprach.

Bischof Mar Mari Emmanuel (53) wurde am Montagabend von einem 16-Jährigen mit einem Messer angegriffen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Bischof Mar Mari Emmanuel, Screenshot/Twitter/@StoicismMaster

Am Montagabend wurde Bischof Mar Mari Emmanuel in der assyrisch-orthodoxen Kirche im Südwesten Sydneys von einem 16-Jährigen attackiert. Während der Geistliche seine Predigt hielt, lief der Jugendliche auf ihn zu, zückte plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf den 53-Jährigen ein.

Der beliebte Bischof, der auch in den sozialen Medien bekannt ist, wurde mit mehreren Stichwunden ins Liverpool Hospital gebracht. Drei weitere Personen, die den Täter zurückhalten wollten, wurden ebenfalls verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Keines der Opfer befinde sich derzeit in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

"Wir bitten zu diesem Zeitpunkt um Eure Gebete", heißt es in einer Mitteilung der "Christ The Good Shepherd Church" aus Wakeley laut News.com. Man solle auch für den Täter beten, so die Kirche.

Einen Tag nach der Tat, die als Terroranschlag eingestuft wurde, rückt eine Predigt des Geistlichen in den Fokus, in welcher der 53-Jährige offenbarte, dass er vor seinem baldigen Tod gewarnt worden ist.