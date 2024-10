Kugeln aus unbekanntem Material angespült: Strände abgeriegelt!

Randwick (Australien) - In Australien wurden "mysteriöse" Kugeln an Land gespült.

Den Bildern zufolge sind die angespülten Kugeln etwa so groß wie Flummis. Aus welchem Material sie bestehen, ist noch nicht bekannt. Proben wurden entnommen und untersucht.

Sowohl am Coogee Beach als auch am Gordon's Bay Beach wurde "mysteriöser, schwarzer, ballförmiger Schutt angespült" und von den Rettungsschwimmern entdeckt. Das Material wirke wie eine "dunkle Sphäre", heißt es.

Nahe Sydney in der Stadt Randwick wurden seit Dienstag deshalb zwei Sandstrände abgesperrt, wie der örtliche Stadtrat über Facebook mitteilte.

Am Dienstagnachmittag wurden die Objekte zunächst am Coogee Beach entdeckt. Am Mittwoch teilte der Stadtrat mit, dass auch der Gordon's Bay Beach betroffen ist.