Mann über Bord! Australier wird von Riesen-Hai in die Tiefen des Meeres gezerrt

New South Wales (Australien) - Schon etliche Male war der Australier Paul Barning (58) zusammen mit seiner Crew und ihrem Boot, der "DARKHORSE", bei Angel-Wettbewerben dabei. Doch plötzlich wurde das Hobby, das er so sehr liebte, zu seinem mutmaßlichen Todesurteil.

Eigentlich sind Haie sein Spezialgebiet, doch bei ihrem letzten Aufeinandertreffen zerrte der Hai Paul Barning (58) mit in die Tiefen des Meeres. © Fotomontage: Helmut Fohringer/EPA/dpa, Screenshot: facebook.com/paul.barning.3

Wie die britische Zeitung "Mirror" berichtet, nahm Paul zusammen mit seiner Crew am vergangenen Sonntag am "Game Fishing Association State Tournament" (zu Deutsch: "Staatliches Turnier des Vereins für Wildfischerei") teil.

Vor der Ostküste Australiens versuchten mehrere Fischer-Boote, das zu tun, was sie am besten können: Fische fangen. Die Regeln waren simpel: Gewonnen hat derjenige, der den größten Fisch in der vorgegebenen Zeit fängt.

Gegen 13.30 Uhr biss plötzlich etwas an dem Haken der "DARKHORSE" an, doch darauf war Paul nicht vorbereitet. Laut einer Pressemitteilung der örtlichen Polizei verhedderte sich der 58-Jährige in der Angelschnur und wurde von dem Fisch über Bord gezerrt und mit in die Tiefen des Meeres gezogen.

Bei dem Fisch soll es sich ersten Annahmen zufolge um einen ausgewachsenen Makohai gehandelt haben. Diese Tiere können bis zu vier Meter lang und über 500 Kilogramm schwer sein - eindeutig zu viel für die "DARKHORSE", welche selbst gerade mal eine Rumpflänge von 6,8 Metern besitzt.

Bereits im Jahr 2014 schaffte es Paul zusammen mit seinen Freunden, einen Hai zu fangen.