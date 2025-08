Frau kauft Croissant in Patisserie: Als sie plötzlich "Extra-Gebühr" zahlen soll, fällt sie aus allen Wolken

Oderzo (Italien) - Dreiste Abzocke oder berechtigter Aufschlag? Eine Italienerin staunte wohl nicht schlecht, als ihr in einer Patisserie ein "Extra-Service" in Rechnung gestellt wurde. Sie wurde für das Teilen eines Croissants zur Kasse gebeten.

Für einen selbstverständlichen Service verlangte der Konditor einen Aufpreis. © 123RF/macmackyky

Auf Social Media bringt die verärgerte Kundin ihren Unmut zum Ausdruck, berichtet "Corriere del Veneto".

Die Frau wollte Ende Juli mit ihrer Mutter bei "Audrey Patisserie" in Oderzo (Region Venetien) frühstücken. Am Tresen bestellte der Gast zwei Milchkaffee, ein Wasser und ein Croissant, bat allerdings darum, die Backware in zwei Teile zu scheiden - was auch geschah.

Dann fiel sie aus allen Wolken. Denn: Wieder zu Hause überprüfte sie den Kassenbon, musste feststellen, dass ihr die Patisserie 10 Cent berechnet hat, nur um das Croissant zu halbieren. Ein "brutaler Aufschlag" wie der Gast findet. Sie teilte ein Bild des Kassenbons und moniert: "Es geht nicht um die Kosten, sondern um das Konzept."

Was folgte, war ein regelrechter Shitstorm gegen den Feinbäcker. "Würmer", "Parasiten" oder auch "Die sollen pleitegehen", schrieben aufgebrachte Nutzer. Der Fall wird in Italien zurzeit breit debattiert.