Burka-Verbot abgelehnt: Was Politikerin dann macht, sorgt für einen Skandal

Australien - Nachdem ihr Gesetzentwurf für ein Verbot von Vollverschleierung abgelehnt wurde, verließ Pauline Hanson (71) am Montag abrupt das australische Parlament . Nur wenige Augenblicke später kehrte die Queensland-Senatorin mit einer schwarzen Burka, High Heels und Strümpfen zurück.

Nachdem ihr Antrag abgelehnt wurde, stolzierte Pauline Hanson (71) mit einem Rock, hohen Schuhen und einer Burka durch den Hörsaal. © Mick Tsikas/AAP/dpa

Die Protestaktion brachte der 71-Jährigen laut "BBC" eine einwöchige Suspendierung ein.

Bereits 2017 forderte die Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei "One Nation Hanson" ein öffentliches Burka-Verbot. Anfang dieser Woche stellte sie einen erneuten Antrag, der mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde.



Das Vorgehen der 71-Jährigen wurde von ihren Kollegen zutiefst verurteilt. Laut BBC habe sie darauf abgezielt, Menschen aufgrund ihrer Religion zu verhöhnen. Ihr provokanter Auftritt sei ein bewusster Protest gegen die Entscheidung des Senats gewesen.

Ihre Aktion stieß parteiübergreifend auf scharfe Kritik. Die Grünen-Senatorin Mehreen Faruqi (62), selbst Muslimin und Opfer rassistischer Taten, sprach von "offen zur Schau gestelltem Rassismus".