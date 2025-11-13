Spektakuläres Phänomen am Himmel auf der Südhalbkugel

Sydney (Australien) - Ein spektakuläres Himmelsschauspiel hat in der Nacht den Süden Australiens und Teile Neuseelands erleuchtet: Eine besonders starke Aurora Australis, auch als Südlicht bekannt, färbte den Himmel in schimmernde Pink-, Rot- und Grüntöne. Verursacht wurde das Naturphänomen durch einen außergewöhnlich heftigen Sonnensturm - der auch in Deutschland für buntes Nordlicht (Aurora Borealis) bis weit in den Süden sorgte.

Der Himmel über Australien und Neuseeland färbte sich in Pink-, Rot- und Grüntönen. © Ye Myo Khant/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Fotografinnen und Fotografen nutzten vor allem dunkle Orte und lange Belichtungszeiten, um das magische Farbspiel sichtbar zu machen - etwa südlich von Sydney, in Tasmanien und im Südwesten von Westaustralien.

Im Internet posteten User unzählige Fotos und Videos des Himmelsleuchtens.

Der Sonnensturm erreichte laut dem australischen Wetteramt "G4 - geomagnetische Sturmstärke" und war sogar sehr weit nördlich in Teilen von Queensland zu sehen.

In Großbritannien wurde zeitweise die höchste Warnstufe G5 verzeichnet - die stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen 2012.

Auch in Neuseeland war das Südlicht gut sichtbar, etwa um die Hauptstadt Wellington auf der Nordinsel und in Marlborough auf der Südinsel. "Ein riesiger Fleck auf der Sonne, der 17-mal so groß ist wie der Durchmesser unseres Planeten, schleudert Material in die Atmosphäre", berichtete der Sender Radio New Zealand unter Berufung auf Experten.