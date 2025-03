Plutonium per Post bestellt: "Nerd" drohen zehn Jahre Knast

Der 24-Jährige hat sich bereits schuldig bekannt, gegen das australische Gesetz zur nuklearen Nichtverbreitung verstoßen zu haben. Das Urteil wird Richterin Leonie Flannery am 11. April verkünden.

Das darin enthaltene Plutonium löste einen groß angelegten Gefahreneinsatz aus. Feuerwehr, Polizei, Sanitäter und die australische Grenzschutzbehörde (ABF) rückten an, um das gefährliche Material zu sichern.

Aufgeflogen war er im August 2023 als die australischen Behörden eine Lieferung entdeckten, die an sein Elternhaus in Sydney adressiert war.

Trotz der geringen Menge hielt das Gericht das Plutonium für sehr gefährlich.

Sein Anwalt John Sutton verteidigte den vermeintlich harmlosen "Wissensschafts-Nerd" vehement und erklärte, dass sein Mandant keinerlei böse Absichten hatte.

"Er hat diese Gegenstände nicht in böser Absicht eingeführt oder besessen ... es waren Straftaten, die aus reiner Naivität begangen wurden", sagte Sutton am Freitag vor dem Bezirksgericht Downing Centre in Sydney.

Die Staatsanwaltschaft sah das anders: Wer radioaktives Material importiert, der schaffe einen gefährlichen Markt dafür, der sonst vielleicht gar nicht existiert hätte.