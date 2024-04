Regierung ruft Notstand aus: Regenfälle richten heftige Schäden an

Rekordniederschläge trafen die Region rund um Sydney, aber auch die Stadt selbst. © Tim Seaton/AAP/dpa

Hunderte Menschen mussten nach Angaben der Einsatzkräfte am Wochenende vor den Fluten gerettet werden. Einige Regionen des Bundesstaates New South Wales waren am Sonntag durch zerstörte oder überflutete Straßen weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Überschwemmungen wurden durch heftige Regenfälle ausgelöst, die am Freitag begonnen hatten. Seitdem seien rund 200 "Flut-Rettungseinsätze" ausgeführt worden, teilte das Ministerium für Katastrophenschutz mit. Rund 300 Menschen seien dabei in Sicherheit gebracht worden.

Im öffentlichen Nahverkehr kam es zu massiven Behinderungen, viele Züge, Busse und Fähren standen still. Örtlich kam es Erdrutschen, an Hanglagen landeten große Felsbrocken mitten auf Straßen.

In der Küstenmetropole Sydney wurden ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt und erhebliche Schäden angerichtet. Mehrere Brücken wurden gesperrt, Anwohner in niedrig gelegenen Wohngebieten aufgefordert, sich und ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen.