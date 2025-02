Mann tötet schwangere Ehefrau und wirft Leiche in Säurebad

Sydney (Australien) - Das traurige Schicksal der 19-jährigen Arnima beschäftigt die Menschen in Australien . Die Leiche der schwangeren Medizinstudentin wurde in einer Badewanne voller Salzsäure aufgefunden - grausam ermordet von ihrem eigenen Ehemann.

Meraj Zafar (23) brachte seine Frau Arnima Hayat (†19) grausam um. © Montage: Meraj Zafar, Instagram/_merajz

Sie waren erst seit vier Monaten verheiratet, doch schnell zeigte er sein wahres Gesicht.

Nun wurde dem Säurebad-Killer am Supreme Court von Sydney (Australien) der Prozess gemacht. Das berichtete der Sender ABC. Richterin Deborah Sweeney sah es als erwiesen an, dass Meraj Zafar seine Frau Arnima Hayat im Januar 2022 in der gemeinsamen Wohnung im Großraum Sydney tötete. Er zeigte sich geständig und muss für 21 Jahre und sechs Monate in den Knast.

Die Details der Tat sorgen bei Gericht für Entsetzen, berichtet die Zeitung Mirror. Immer wieder schlug der Bauarbeiter die Medizinstudentin, demütigte sie, verbot ihr den Kontakt zu ihrer Familie, kontrollierte die 19-Jährige rund um die Uhr. Dann wurde Arnima von ihrem Peiniger schwanger.

Kurz vor ihrem Tod schrieb sie ihm: "Ich will dir das nicht ins Gesicht sagen, weil ich Angst habe, dass du mich wieder verprügelst. Ich will keinen Sohn wie dich." Seine Antwort: "Baby, du musst die Vergangenheit hinter dir lassen – was auch immer ich getan habe, war überhaupt nicht ich."