Sexueller Missbrauch in Kita: 1200 Kleinkinder auf Geschlechts-Krankheiten getestet

Point Cook (Australien) - Für etliche Familien in Australien wurde eine ihrer schlimmsten Ängste zur bitteren Realität. Über Jahre hinweg missbrauchte Joshua Dale Brown (26) als Erzieher die Kinder in der Kindertagesstätte, für die er arbeitete. Seine jüngsten Opfer waren dabei nicht einmal fünf Monate alt.

Seit 2017 arbeitete der Erzieher in 20 verschiedenen Kindertagesstätten, ob er sich bereits zuvor an seinen hilflosen Schützlingen vergangen hat, konnte noch nicht geklärt werden.

Die Polizei erhebt gegen ihn den Vorwurf, dass er zwischen April 2022 und Januar 2023 acht Kinder, darunter ein nicht einmal fünf Monate altes Kleinkind, missbraucht haben soll. Keines der Kinder war zum Zeitpunkt der abscheulichen Tat älter als zwei Jahre alt. Dabei soll sich Brown nicht nur heimlich an den Kindern vergangen haben, sondern auch noch Bilder und Videos von seinen Taten angefertigt haben.

Jacinta Allan, die Premierministerin des Bundesstaats Victoria, sagt in einem Pressestatement: "Mein Herz ist gebrochen, wenn ich daran denke, was all diese Familien durchmachen müssen. Jede von ihnen durchlebt gerade den schlimmsten Albtraum, den sich Eltern nur vorstellen können."

Bis zu seiner Anhörung Anfang September dieses Jahres befindet sich Brown in Untersuchungshaft. Ein Geständnis hat er noch nicht abgelegt.