Störung bei Fahrgeschäft: Besucher stecken 30 Meter über dem Boden fest!

Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mussten anrücken, um die Leute zu befreien. Die Sanitäter warteten am Boden auf eventuelle Verletzte, während sich die Feuerwehr mit einer Hebebühne an der Rettung versuchte.

In dem Freizeitpark an der australischen Ostküste waren mehrere Besucher am heutigen Dienstag über eine Stunde lang gefangen. Insgesamt dreizehn Menschen hingen auf dem sogenannten "Vortex" fest, wie " 7NEWS " berichtet.

In einer Erklärung auf Instagram bestätigte der Betreiber später, dass es sich um einen Kommunikationsfehler eines Sensors handelte. Man beteuerte aber auch, die Fahrgäste an Bord hätten sich "zu jeder Zeit in Sicherheit" befunden. Die Unterbrechung der Fahrt sei ein Beweis dafür, dass die Sicherheitssysteme genau so funktionieren, wie sollen.