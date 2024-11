Tausende Besucher bewundern stinkenden "Titan-Penis"

Geelong - Tausende Besucher strömten in den vergangenen Tagen in die australische Stadt Geelong, um eine besondere Pflanze zu bewundern, die nicht nur einen ausgefallenen Namen trägt, sondern auch bestialisch stinkt.

Wo der Spitzname "Titan-Penis" herkommt, lässt sich bei dieser Pflanze mehr oder weniger erahnen - vor allem, wenn sie blüht. © City of Greater Geelong

Bis zum heutigen Dienstag hatten Besucher die Chance, den "Titan-Penis" im dortigen Botanischen Garten zu bestaunen. Im Lexikon steht dieser sehr anschauliche Name natürlich nicht, dort heißt die Pflanzenart "Amorphophallus titanum" oder zu Deutsch: "Titanenwurz".

Das Besondere an dem grünen Stängel ist, dass er nur sehr selten überhaupt blüht, meistens nur alle zehn Jahre, wie die Stadt Geelong mitteilte. Die Blütezeit selbst dauert anschließend maximal zwei Tage, ehe sich die Blätter wieder schließen.

Nachdem das Gewächs seit Beginn letzter Woche in kürzester Zeit auf eine Höhe von über 1,40 Meter angewachsen war, war es am Montag so weit und der "Titan-Penis" konnte in seiner ganzen Pracht bewundert - und gerochen werden.

Neben dem Genital-Spitznamen hat die Titanenwurz nämlich eine weitere unrühmliche Bezeichnung bekommen: "Leichen-Pflanze". Während der Blütezeit duftet sie nach Verwesung. Besucher sollen den Geruch in den letzten Tagen mit einer "toten Maus" oder einem "stinkenden See" verglichen haben.