"Ja, Ja und nochmals Ja!" Mann heiratet drei Frauen - jetzt ist er aufgeflogen

Gleich dreimal beantwortete Henry Betsey Jr. (50) die Frage, ob er seine jeweilige Frau heiraten möchte, mit "Ja, ich will". © Silas Stein/dpa

Laut einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins "People" stand der 50-jährige Henry Betsey Jr. am vergangenen Donnerstag vor Gericht, um sich da gegenüber dem Gesetz und seinen drei Ehefrauen zu verantworten.

Eigentlich ist die sogenannte Polygamie - also das gleichzeitige Verheiratet-Sein mit mehreren Partnern - in den Vereinigten Staaten illegal. Doch Betsey Jr. fand ein Schlupfloch, um dieses Verbot in gewisser Weise zu umgehen. So werden die Hochzeitsregister nur regional in den Datenbanken des jeweiligen Bezirks gespeichert. Wenn man nun in einen anderen Bezirk fährt, gilt man sozusagen als unbeschriebenes Blatt und kann erneut in den Bund der Ehe eintreten.

Und genau diese Lücke im System nutzte der 50-Jährige schamlos aus. Binnen zwei Jahren schloss er mit drei verschiedenen Frauen in drei verschiedenen Bezirken des Bundesstaates Florida den Bund der Ehe.

Alle drei lernte er kurz vorher auf drei verschiedenen Dating-Plattformen kennen.