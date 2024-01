Tödliche Wäsche: Mutter legt Sohn giftiges Tier in Unterhosen-Schieber

Im oberen Schubfach des Kleiderschranks machte es sich eine gefährliche Giftnatter bequem. © Bildmontage: TikTok/snakehunteraus//TikTok/snakehunteraus

"The Snake Hunter" veröffentlichte die erschreckenden Aufnahmen des Fundortes kürzlich auf Facebook.

Laut dem Experten handelte es sich bei dem Tier um eine sogenannte Braunschlange, die auch australische Scheinkobra genannt wird.

Das Reptil gilt als eine der giftigsten Schlangen der Welt!

Der Schlangenfänger aus der Metropole Melbourne hatte auch eine Erklärung parat, wie die potenziell tödliche Natter in das Schubfach gelangte: Laut ihm nahm die Australierin am Vortag getrocknete Wäsche von der Leine mit in ihr Haus.