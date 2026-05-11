14 Monate alter Junge atmet Dekopulver für Kuchen ein - jetzt liegt er im Koma

Brisbane (Australien) - Ein Küchenunfall sorgt in Australien derzeit für Bestürzung. Ein 14 Monate alter Junge hatte Dekopulver, das zum Verzieren eines Kuchens gedacht war, eingeatmet. Nun kämpft er ums Überleben.

Der 14 Monate alte Dusty kämpft nach einem Küchenunfall ums Überleben. © Bildmontage: Screenshot/GoFundMe

Katie Robinson stand Anfang der Woche in ihrer Küche und war gerade dabei, einen Kuchen für den ersten Geburtstag des Sohnes ihrer Freundin Rochelle Evrard zu backen. Doch tragischerweise verwandelte sich Katies Back-Routine in einen Albtraum.

Ihr 14 Monate alter Sohn Dusty hielt sich zeitgleich mit ihr in der Küche auf, dabei muss er offenbar mit den Back-Utensilien in Berührung gekommen sein. Denn Dusty atmete plötzlich Goldstaubpulver ein, das zum Verzieren des Geburtstagskuchens gedacht war.

Fatal, wie Katies Freundin Rochelle in einem "GoFundMe"-Beitrag erklärt: "Wenn das Pulver mit Wasser vermischt wird, verwandelt es sich in eine Paste – und verstopfte so sofort Dustys Lungen."

Der Kleine sei sofort bewusstlos geworden, woraufhin seine Mutter den Notruf wählte. Der Rettungsdienst brachte Dusty in ein Krankenhaus in Brisbane, wo er notoperiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt wurde.