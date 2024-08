Trottel-Brandstifter will Laden abfackeln und zündet sich selbst an

Das hat er sich bestimmt ganz anders vorgestellt. © X/ACT Policing

Der ganze Vorfall wurde von verschiedenen Kameras aus verschiedenen Winkeln aufgenommen.

Es ist zu sehen, wie zwei maskierte Männer im Schutze der Nacht auf Fahrrädern zum Friseurgeschäft Gold Blade Barbers fahren.

Einer tritt die Tür ein, der andere krabbelt mit einem roten Kanister in der Hand ins Geschäft und schreitet zur Tat. Er verschüttet reichlich Flüssigkeit auf Mobiliar und Fußboden. Dann stellt er sich genau vor die Kamera, packt ein Feuerzeug aus und zündelt. Doch beim Versuch, den Kanister in Brand zu stecken, bildet sich ein Feuerball. Der tollpatschige Brandstifter steht in Flammen und rennt panisch raus.

Vor dem Geschäft wartet schon sein Kumpan und hilft ihm beim Löschen. Verletzt hat sich der Brandstifter offenbar nicht: Nach getaner "Arbeit" radelt er mit seinem Kollegen fröhlich von dannen.

Der Vorfall ereignete sich Anfang Juli in Gungahlin (Großraum Canberra/Australien). Jetzt hat die lokale Polizei das Video veröffentlicht und bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.