"Überwältigendes Risiko" für Gesellschaft: Teenagerin wegen 109 Straftaten vor Gericht

Melbourne (Australien) - Eine 13-Jährige steht in Australien wegen insgesamt 109 Anklagepunkten vor Gericht. Unter anderem werden ihr gefährliches Verhalten mit Verletzungsrisiko, Diebstahl und Einbruch vorgeworfen, wie die Zeitung " The Age " unter Berufung auf die Ermittler berichtete.

Der Richter sieht in dem gerade einmal 13 Jahre alten Mädchen eine akute Bedrohung für die Gesellschaft. © Dave Hunt/AAP/dpa

Das Mädchen soll über Wochen hinweg eine Reihe verschiedener Straftaten begangen haben, teils mit gestohlenen Autos. Diese Taten hätten sich zuletzt gehäuft und seien im Schnitt mehr als einmal täglich verübt worden, sagte der Kriminalbeamte Jarryd Grey vor dem Jugendgericht in Melbourne.

Die Angeklagte habe gezielt Aufmerksamkeit im Internet gesucht und genau verfolgt, wie viele Berichte und Reaktionen ihre mutmaßlichen Taten auslösten. "Sie glaubt, dass ihr das Status in ihrer Gruppe verleiht, was sehr besorgniserregend ist", sagte Grey.

Auf dem Mobiltelefon der Jugendlichen fanden Ermittler zudem "beunruhigendes" Material, darunter Videos.

In einem Fall Ende März soll sie in einem Vorort von Melbourne mit einem gestohlenen Auto gezielt auf einen 45-jährigen Radfahrer zugefahren sein und ihn zu Boden gestoßen haben.