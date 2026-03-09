Alles unter Wasser: Doch hier lauert bereits die nächste Gefahr

Darwin (Australien) - Nach schweren Überschwemmungen im Norden Australiens haben die Behörden die Bevölkerung eindringlich davor gewarnt, sich in Flüsse oder überflutete Gebiete zu begeben – vor allem wegen zahlreicher Krokodile.

Im Norden Australiens kam es zu heftigen Überschwemmungen. © Jas Streten/dpa

In der Stadt Katherine im Northern Territory trat der Katherine River nach heftigen Regenfällen über die Ufer, wie der Sender 7News berichtete.

Der Pegel erreichte fast 20 Meter – den höchsten Stand seit 1998, als verheerende Überschwemmungen die Region trafen.

Bisher mussten bereits etwa 1000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, darunter auch Patienten und Personal des Krankenhauses von Katherine, die in die Provinzhauptstadt Darwin verlegt wurden. Anwohner mehrerer abgelegener Gemeinden wurden mit Flugzeugen und Hubschraubern evakuiert.

Einsatzkräfte warnten derweil eindringlich davor, sich in die Fluten zu begeben – sowohl wegen der starken Strömung als auch wegen zahlreicher Salzwasserkrokodile.

"Wir haben Berichte von Menschen, die in Flüssen schwimmen", zitierte der Sender 9News Einsatzleiter Shaun Gill. "Bitte tun Sie das nicht." Die Rettungseinsätze seien ohnehin schwierig. "Es gibt absolut überall Krokodile", warnte Gill. Gerade bei Hochwasser seien die Tiere besonders aktiv.