Wenige Tage vor ihrem Geburtstag: Stewardess (†20) auf Luxus-Yacht missbraucht und getötet

Bahamas (Karibik) - Horror in der Karibik: Die erst 20-jährige Paige Bell wurde auf einer elf Millionen teuren Luxus-Yacht auf grausame Weise getötet.

Paige Bell (†20) wurde von ihrer Crew als "Goldmädchen" bezeichnet, weil sie immer zuverlässig und fleißig war. © Bildmontage: Screenshot7Facebook/Paige Bell (2)

Die gelernte Stewardess kam als Gastarbeiterin von Johannesburg (Südafrika) auf die Bahamas und jobbte auf der 43 Meter langen Superyacht "Far from it".

Vergangenen Donnerstag, am 3. Juli, war sie plötzlich nicht mehr ans Handy gegangen. Das Boot hatte am Hafen der prominenten Harbour Island angelegt, die aufgrund ihrer steinreichen Kundschaft auch gern als "Hinterhof der Milliardäre" bezeichnet wird.

Als die besorgte Crew die Yacht durchsuchte, fand eine Mitarbeiterin die junge Frau leicht bekleidet und blutüberströmt im Maschinenraum. Doch das war noch nicht alles. Neben ihr lag ihr mutmaßlicher Mörder, der ebenfalls Mitglied der Besatzung war, teilte die britische Sun mit.

Schnittwunden an seinen Handgelenken ließen darauf schließen, dass er sich nach der Bluttat wohl das Leben nehmen wollte, berichtet die New York Post. Hinzugerufene Polizisten konnten den Mechaniker, bei dem es sich um Brigido Munoz (39) handelt, vorläufig festnehmen.