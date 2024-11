Weder Hai noch Schlange: Das ist Australiens tödlichstes Tier!

Kängurus sind meist friedlich, aber in den Weiten des Outbacks kommt es immer wieder zu tödlichen Zusammenstößen. (Symbolbild) © Carola Frentzen/dpa

Auf dem zweiten Platz liegen Rinder. Im untersuchten Zeitraum kamen 92 Menschen ums Leben, die von ihnen getreten, niedergetrampelt, umgestoßen oder zerquetscht wurden. Dahinter reihen sich Hunde ein, die 82 Australier das Leben kosteten.

Vor allem Bisse, aber auch Stürze beim Gassigehen führten hier zum Tod. Erst danach taucht eine typisch australische Tierart in der Statistik auf: das Känguru.

Verantwortlich für die 53 registrierten Todesfälle waren zumeist Zusammenstöße mit den großen Beuteltieren auf den endlosen Outback-Straßen. Schlangen (50), Bienen (45), Haie (39) und Krokodile (25) rangieren erst auf den Plätzen 5 bis 8.

Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich vor den Küsten von Down Under rund 180 Haiarten und die berüchtigten Würfelquallen (Box Jelly Fish) tummeln. Zudem sind von den zehn giftigsten Schlangenarten der Welt sieben in Australien zu Hause, allen voran der Inlandtaipan. Mit dem Gift aus einem einzigen Biss ließen sich bis zu 200 Menschen töten.

Für alle gefährlichen Schlangenbisse steht heute ein Gegengift zur Verfügung. Vor Haien, die generell nur sehr selten Menschen attackieren, schützen vielerorts Unterwassernetze.