Junge Frau lebt Jahre über ihre Verhältnisse: Als sie das erkennt, sind ihre Schulden enorm

USA - Morgan, eine junge Frau aus den USA , häufte über die Jahre einen dicken Batzen Schulden an. Wegen Umzugskosten, Reparaturen, Tierarztrechnungen und ihrem teuren Lebenswandel ist die 28-Jährige mit rund 80.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 68.000 Euro) in den Miesen. Bei TikTok machte sie die Misere öffentlich und bekam ungeahnte Resonanz.

Morgan lebte jahrelang über ihren Verhältnissen, wollte jedem (Mode-)Trend folgen. (Symbolbild) © 123RF/jchizhe

Morgan entfolgte ihren Stars, wurde dadurch nicht mehr verführt, deren beworbene Produkte zu kaufen. Sie untersagte Firmen, ihr Werbe-E-Mails zu schicken, und löschte Apps von ihrem Handy.

Ihr Motto: Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. "Es ist so viel einfacher, auf dem richtigen Weg zu bleiben, wenn man nicht ständig in Versuchung gerät", so die 28-Jährige.

Zusätzlich habe Morgan ein Sparkonto eingerichtet und - was beinahe noch viel wichtiger war - ihr Leid bei TikTok geklagt und gefragt, welche Tipps ihre Follower für den Weg raus aus den Schulden haben. Bis heute schauten sich rund 4,8 Millionen Menschen das Video an, auf dem eine nachdenkliche junge Frau zu sehen ist.

Die Resonanz war für Morgan Grund genug, ihre Community fortan mit auf die Reise zur schwarzen Null zu nehmen. "Ich beschloss, meine Geschichte zu teilen, um auch anderen zu helfen", so die 28-Jährige.