Auto im Wasser entdeckt: Deutsche in finnischer Wildnis verschwunden

Salla (Finnland) - Die Polizei sucht fieberhaft nach einer Deutschen, die in der finnischen Wildnis verschwunden ist - bislang ohne Erfolg.

Die finnische Polizei ist auf der Suche nach einer spurlos verschwundenen deutschen Frau. (Symbolfoto) © 123RF/emmoth

Das Verschwinden der etwa 50-Jährigen gibt der Polizei aus Finnisch-Lappland derzeit große Rätsel auf. Seit Montag suchen sie nach der Frau, die in dem abgelegenen Dorf Saija in der Gemeinde Salla als vermisst gemeldet wurde.

Wie der finnische Sender Yle berichtet, erhielt die Polizei Anfang der Woche die Meldung über ein Auto, das im Wasser liegt. Eine Person hat sich beim Eintreffen der Ermittler nicht mehr darin befunden.

Bei der Fahrerin soll es sich um die vermisste Deutsche mit mittellangem, dunkelbraunem Haar handeln.

Derzeit lässt sich nicht ausschließen, dass sich die Frau noch immer im Wasser befindet. Es sei aber auch möglich, dass sie aus dem Auto geflüchtet und zu Fuß unterwegs ist.