Auto rast bei Straßenfest in Menschenmenge: Tote und Verletzte

Vancouver (Kanada) - Ein Auto ist in Kanada in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei berichtet von zahlreichen Opfern. Ein Mann wurde festgenommen.

Die Situation ist unübersichtlich. Ein Auto raste in eine Menschenmenge. © X/@marcmaravillas

Kurz nach 20 Uhr (Ortszeit) brach beim Straßenfest "Lapu Lapu Day" in Vancouver die Hölle aus. Ein Audi-SUV raste plötzlich in die Menschenmenge.

"Mehrere Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere verletzt, nachdem ein Fahrer heute Abend um kurz nach 20 Uhr bei einem Straßenfest an der Ecke East 41st Avenue und Fraser in eine Menschenmenge fuhr", teilte die Polizei mit. Der Fahrer befinde sich inzwischen in Gewahrsam.

Bilder, die in den Minuten nach der Amokfahrt entstanden, lassen das Schlimmste erahnen.

Festivalbesucher liegen auf dem Boden, werden von Ersthelfern versorgt. Die enge Straße ist mit Trümmern übersät. Es herrscht Chaos, das schwarze Auto des Festgenommenen ist demoliert.