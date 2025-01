Autorin für Kinderbuch gefeiert: Ihr dunkles Geheimnis kennt lange niemand

Jennifer Wolfthal hat jetzt zwölf Jahre Zeit zum Nachdenken. So lange sitzt sie im Gefängnis. © Seminole County Sheriff’s Office

In ihren Geschichten gaukelte sie ihren kleinen Lesern eine heile Welt vor, schrieb über Freundschaft. Stellte die Frau aus Florida ihre Schreibmaschine beiseite, erwachte in ihr der Teufel.

Wie Fox News berichtete, soll Wolfthal - unter Mithilfe ihres Ehemannes Joseph - die gemeinsamen Adoptivkinder vernachlässigt und missbraucht haben.

Ermittler kamen den Horror-Eltern bereits vor vier Jahren auf die Schliche. Damals wurde ihre acht Jahre alte Adoptivtochter bewusstlos, mit Bluterguss am Hinterkopf, Risswunde an der Lippe, einem abgebrochenen Zahn und Organversagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während sich das Mädchen in der Klinik erholte, stattete die Polizei ihren Eltern einen Besuch ab - und machte schreckliche Entdeckungen!