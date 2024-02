Autos fahren mit letztem Tropfen: Schalttag legt Tankstellen lahm

Neuseeland - Der 29. Februar hat an neuseeländischen Tankstellen für Chaos gesorgt. Wer mit Karte zahlen wollte, brauchte lange Geduld.

Ausfall landesweit - Neuseeländer mussten Donnerstag auf Reserve fahren. © RYLAND JAMES / AFP

Wie The New Zealand Herald berichtete, waren am Donnerstag nahezu im gesamten Land die Selbstbedienungs-Tanksäulen ausgefallen.

In der Hauptstadt Wellington seien Zapfstationen teilweise sogar komplett geschlossen worden.

Auf elektronischen Tafeln, von denen sonst horrend hohe Benzinpreise grüßen, wurde auf eine "landesweite Zahlungspanne" hingewiesen.

Grund dafür war ein Softwarefehler. Nach Angaben der betroffenen Unternehmen sei der Schnitzer passiert, weil die Systeme nicht für das Datum des 29. Februar programmiert worden waren.