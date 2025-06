Eingepfercht und gequält: Polizei rettet mehr als 850 Hundewelpen aus Zuchtbetrieb

Als die Polizei die Häuser durchsuchte, fanden die Beamten unzählige abgemagerte und geschwächte Hunde. © Screenshot: facebook.com/policiaslovakia

Bei Facebook berichtet die slowakische Polizei über ihren erschreckenden Fund in zwei Zuchtbetrieben in Partizánske und Prievidza - zwei kleinen Gemeinden im Westen des Landes.

Die Razzien fanden in insgesamt drei verschiedenen Gebäuden statt, wobei die Beamten der Polizei unglaubliche 853 Hunde, darunter auch viele Welpen, finden konnten. Allein in einem einzigen Familienhaus in Prievidza wurden 305 Tiere auf engstem Raum eingepfercht und nur notdürftig ernährt. Die Fellnasen mussten in kleinen Kisten zusammenleben, der kalte Boden war dabei nur provisorisch mit etwas Dreck bedeckt und in jeder Ecke der kleinen Box lag Hundekot.

All diese Umstände führten dazu, dass die Hunde größtenteils in schlechter gesundheitlicher Verfassung sind. Derzeit befinden sie sich allesamt auf dem Weg in nahegelegene Tierheime, doch die schiere Menge an Tieren stellt die Veterinärämter vor eine große, logistische Herausforderung.

Die Polizei bezeichnet die Razzien selbst als die größten, die es in der Landesgeschichte bisher in der Form gegeben hat.