"Babyface-Killer" soll mehr als 150 Kartell-Morde begangen haben

Tijuana (Mexiko) - Er gilt als einer der blutrünstigsten Killer Mexikos. Hunderte Morde soll Edgar Herrera Pardo - genannt "Der Kaiman" - für das CJNG-Kartell verübt haben. Nun wurde der 35-Jährige an die USA ausgeliefert.

Soll über 150 Morde begangen haben: Edgar Herrera "El Caiman" Pardo (35) wurde in die USA ausgeliefert © PRG San Luis Potosí

Tonnenweise Drogen soll er in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben, mehr als 150 Morde sollen auf sein Konto gehen.

Am Mittwoch wurde "Der Kaiman" in die USA ausgeliefert. Das bestätigte das US-Justizministerium in einer Mitteilung. Mit seiner Killer-Gang "Los Cabos" soll der 35-Jährige den mexikanischen Bundesstaat Baja California mit "zügelloser Gewalt" terrorisiert haben, heißt es von den US-Behörden.

Auch zwei Teenager aus den USA und drei Polizisten sollen seine Leute ermordet haben. Viele weitere Morde soll "Kaiman" zum Zeitpunkt seiner Festnahme geplant haben.

Spätestens 2019 rückte der Killer ins Visier der USA, man stellte Antrag auf Rechtshilfe in Mexiko, um den "Kaiman" vor ein US-Gericht zu stellen. Ein Auslieferungsabkommen macht es möglich.

Ein paar Wochen später nahmen mexikanische Ermittler Herrera Pardo in einem Linienbus fest. Zuvor observierten sie seine Freundin - das ehemalige Bikini-Model Maine de La Cruz. Als sie sich mit dem zu diesem Zeitpunkt schon untergetauchten Herrera Pardo traf, klickten bei beiden die Handschellen, berichtete das mexikanische Portal "Infobae".

Auch das Model soll in die Machenschaften des Kartells verstrickt gewesen sein.