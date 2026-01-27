Badetag endet blutig: Zehn Verletzte nach Piranha-Attacke

Bahia (Brasilien) - Ein Besuch an einem Fluss in Brasilien endete in einem Blutbad: Zehn Menschen wurden verletzt.

Mehrere Badegäste gerieten beim Abkühlen im Wasser in den blutigen Angriff. (Symbolfoto) © 123RF/dovidovicd

Wie die brasilianische Nachrichtenseite Bnews berichtet, hatten sich mehrere Menschen am Sonntag zur Abkühlung ins Wasser des beliebten Paraguaçu-Flusses begeben, als plötzlich Piranhas über sie herfielen.

Die meisten Betroffenen erlitten Verletzungen an Füßen und Knöcheln. Schreckliche Fotos zeigen Opfer mit blutverschmierten Verbänden an den Füßen nach dem Vorfall.

Nach den Angriffen reagierten die örtlichen Behörden umgehend: Der betroffene Flussabschnitt wurde für Badegäste gesperrt, zudem wurden Warnschilder aufgestellt, die vor Piranhas im Wasser warnen.

Die Fische sind für ihre kräftigen Kiefer, fein gezackten Zähne und ihre enorme Beißkraft bekannt. Über den aktuellen Zustand der Betroffenen liegen bisher keine weiteren Informationen vor.