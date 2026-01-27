Plötzlich und unerwartet: Influencerin stirbt mit nur 35 Jahren
Brasilien - Schock auf Social Media! Die brasilianische Influencerin Jéssica Daugirdas (†35) hat am Samstag den Kampf gegen den Krebs verloren. Das teilten ihre Familie und Freunde in einem emotionalen Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal mit.
Die gerade einmal 35-Jährige galt als lebensfrohe und offene Persönlichkeit. Zwischen ihren zahlreichen Darmkrebs-Behandlungen und den häufigen Klinikaufenthalten teilte sie ihren Alltag ganz offen auf Social Media.
"Heute möchten wir einfach nur danken", schrieben ihre Angehörigen unter dem Beitrag. Ihre Dankbarkeit drückten sie vor allem für die Gebete, Nachrichten und Gesten ihrer rund 96.000 Instagram-Fans aus.
"Jéssica ruht nun in den Armen Gottes", hieß es in der Mitteilung. Für den Account der Verstorbenen überlegte sich die Familie etwas ganz Besonderes.
"Ihre Seite soll ein Ort der Liebe sein, um ihre Geschichte, ihr Wesen und ihr Lächeln zu bewahren", erklärten die Angehörigen.
Aus ihrem Instagram-Kanal wird jetzt eine Gedenkstätte. "Ruhe in Frieden, Jéssica. Möge Gott die Herzen ihrer Familie und Freunde trösten. Du warst ein Vorbild an Stärke und Glauben", kommentierte ein User.
Jéssica Daugirdas erkrankte 2023 an Krebs: Ihren Followern gewährte sie einen ganz persönlichen Einblick
Die 35-Jährige hatte ihre Krebsdiagnose im April 2023 öffentlich gemacht. Damals erklärte Jéssica ihren Fans, dass sie einen "vorläufigen Befund auf Darmkrebs" erhalten habe - ein Schock für die junge Influencerin.
Auf ihrem Kanal schilderte sie ihren Fans die körperlichen und seelischen Herausforderungen sowie die Ängste und Verluste, mit denen sie zu kämpfen hatte.
Infolge der Strahlentherapie war es für Jéssica fast unmöglich, schwanger zu werden - doch sie gab nicht auf. Die 35-Jährige unterzog sich einer sogenannten Uterus-Transposition.
"Am Anfang hielt ich es für verrückt. Doch mit der Zeit wurde mein Herz ruhig und ich beschloss, mich dieser Herausforderung zu stellen", betonte die Influencerin unter ihrem Beitrag.
Im Juni 2023 wurde ihr Uterus dann operativ verlagert, um ihn vor den Auswirkungen der Bestrahlung zu schützen.
"Ich danke Gott für diese Chance - die eigentlich bei null lag -, eines Tages vielleicht Mutter zu werden", erklärte sie. Es war einer ihrer letzten Wünsche.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/jessicadaugirdas