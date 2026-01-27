Plötzlich und unerwartet: Influencerin stirbt mit nur 35 Jahren

Brasilien - Schock auf Social Media! Die brasilianische Influencerin Jéssica Daugirdas (†35) hat am Samstag den Kampf gegen den Krebs verloren. Das teilten ihre Familie und Freunde in einem emotionalen Beitrag auf ihrem Instagram -Kanal mit.

Jéssica Daugirdas (†35) war vor allem wegen ihrer Lebensfreude auf Instagram sehr beliebt. © Fotomontage/Instagram/jessicadaugirdas

Die gerade einmal 35-Jährige galt als lebensfrohe und offene Persönlichkeit. Zwischen ihren zahlreichen Darmkrebs-Behandlungen und den häufigen Klinikaufenthalten teilte sie ihren Alltag ganz offen auf Social Media.

"Heute möchten wir einfach nur danken", schrieben ihre Angehörigen unter dem Beitrag. Ihre Dankbarkeit drückten sie vor allem für die Gebete, Nachrichten und Gesten ihrer rund 96.000 Instagram-Fans aus.

"Jéssica ruht nun in den Armen Gottes", hieß es in der Mitteilung. Für den Account der Verstorbenen überlegte sich die Familie etwas ganz Besonderes.

"Ihre Seite soll ein Ort der Liebe sein, um ihre Geschichte, ihr Wesen und ihr Lächeln zu bewahren", erklärten die Angehörigen.

Aus ihrem Instagram-Kanal wird jetzt eine Gedenkstätte. "Ruhe in Frieden, Jéssica. Möge Gott die Herzen ihrer Familie und Freunde trösten. Du warst ein Vorbild an Stärke und Glauben", kommentierte ein User.