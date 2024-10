Bedenkliche Schräglage: Kran kippt plötzlich um - Arbeiter muss springen

Antofagasta (Chile) - Bedenkliche Schräglage. Eine Kamera hat den Moment gefilmt, als im Hafen von Antofagasta (Chile) ein Kran umkippte und einen Pier unter sich begrub. Der Kranführer hatten Riesenglück - Er konnte sich in letzter Sekunde retten.

Verängstige Bauarbeiter bringen sich in Sicherheit, während andere verzweifelt versuchen den Kranführer zu warnen. In letzter Sekunde springt der Mann vom Führerstand und rennt davon. Hinter ihm kracht alles zusammen. Der tonnenschwere Koloss stürzt auf die Baustelle und begräbt den Hafenpier unter sich.

Ein Video zeigt den Vorfall: Ein Raupenkran hievte soeben ein enormes Metallteil hoch, als die Maschine plötzlich nach vorne kippt und für einen Sekundenbruchteil in einer bedenklichen Schräglage verharrt.

So mancher Hafenarbeiter dürfte sich noch mit Schrecken an den Zwischenfall vom vergangenen Dienstag erinnern. Im Hafen von Antofagasta (Nordchile) kam es auf einer Baustelle zu einem schweren Zwischenfall, berichtet " ADN-Radio ".

Es ist ein großes Glück, dass keine Menschen zu Schaden kamen. © Montage: X/@Neomarinero

Ob das Bauelement zu schwer für den Kran war und ob dadurch Vorschriften missachtet wurden, soll nun ermittelt werden.

Kran-Unglücke passieren auch in Deutschland mit trauriger Regelmäßigkeit.

So stürzte erst Anfang September ein 30-Meter-Baukran an der Thüringer Bleilochtalsperre auf eine Brücke und begrub einen 60-jährigen Bauarbeiter unter sich - der Mann starb.

Im Juni 2022 stürzte ein Kran an einer Einkaufsstraße in der Dresdner Innenstadt in sich zusammen und ließ Trümmer auf Geschäfte regnen. Wie durch ein Wunder wurde bei diesem Unglück niemand verletzt.