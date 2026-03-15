Bedürftiger biss auf Mikrochip: Preisgekröntes Rennpferd landet illegal in Suppenküche

Nachdem ein Rennpferd in den Ruhestand geschickt wurde, sollte die Stute ihre Rente eigentlich auf einem Pferdehof verbringen. Doch dort kam das Tier nie an.

Von Tobias Kremer

Mersin (Türkei) - Nachdem das preisgekrönte Rennpferd Smart Latch verletzungsbedingt in den Ruhestand geschickt wurde, sollte die Stute ihre Rente eigentlich auf einem Pferdehof verbringen. Doch dort kam das Tier nie an.

"Smart Latch" gewann mehrere Rennen in der türkischen Stadt Adana, musste wegen einer Beinverletzung aber vorzeitig in den Ruhestand. (Symbolbild) © Malte Christians/dpa/dpa-tmn Stattdessen wurde Smart Latch offenbar von einem illegalen Schlachter getötet und nichts ahnenden Gästen einer Suppenküche in Mersin im Süden der Türkei als Rindfleischgericht serviert. Das berichtet unter anderem die türkische Nachrichtenagentur DHA. Demnach sei der Fall aufgeflogen, weil ein Gast der kommunalen Hilfseinrichtung beim Löffeln seiner Suppe plötzlich auf einen harten Gegenstand gebissen hatte. Dabei habe es sich um den Mikrochip gehandelt, der der Vollblutstute einst eingepflanzt wurde, heißt es weiter. Aus aller Welt Blutiger Vorfall am Olymp: Wilde Hunde beißen deutsche Urlauberin fast tot Beamte des örtlichen Landwirtschaftsministeriums untersuchten daraufhin das Essen in der Suppenküche - mit erschreckendem Ergebnis: In dem dort servierten traditionellen Gericht Kavurma, das normalerweise aus Lamm- oder Rindfleisch besteht, war tatsächlich Pferdefleisch enthalten.

Besitzer wollte Smart Latch an Reithof verschenken, damit Kinder auf ihr lernen, zu reiten