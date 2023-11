Beim Schwimmen infiziert: Mädchen (†10) stirbt durch hirnfressende Amöbe

Es sollte eine entspannte Auszeit für Stefania Villamizar Gonzalez und ihre Familie werden: Im Juni urlaubte die ambitionierte junge Balletttänzerin und Turnerin mit ihren Eltern in einem Hotel im kolumbianischen Santa Marta - und musste die Reise am Ende mit ihrem Leben bezahlen.

Die Amöbe frisst einen Teil des menschlichen Gehirns, bis der Mensch stirbt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

"Wir sind zerstört, am Boden zerstört", trauerte ein weiterer Angehöriger des Mädchens in der Zeitung um das Kind und erklärte, warum die Familie mit der Tragödie an die Öffentlichkeit gegangen sei: "Wir teilen unsere Geschichte, damit andere Kinder und Familien nicht unter dem leiden müssen, was wir gerade durchmachen."

Der Leiter des Hotels, in dem sich Stefania die tödliche Infektion vermutlich zugezogen hat, wolle nun die Sicherheitsstandards erhöhen, heißt es. Über eine mögliche Strafanzeige sei nichts bekannt.

Die "hirnfressende Amöbe", wissenschaftlich "Naegleria fowleri" genannt, kommt überwiegend in warmen Süßwassergewässern wie Seen, Teichen und Flüssen vor, wurde aber auch schon in Wasserparks und Schwimmbädern nachgewiesen.



Sie gelangt durch die Nase in den Körper und frisst sich ins Gehirn, wo sie eine lebensgefährliche Entzündung von Hirnhaut und Hirngewebe auslöst. Die Krankheit verläuft in fast allen Fällen tödlich.