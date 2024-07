Belarus-Regime soll Todesurteil gegen Deutschen verhängt haben

Der Deutsche Rico Krieger (30) soll vom Lukaschenko-Regime zum Tod durch Erschießen verurteilt worden sein. © Wjassna

Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Wjassna unter Berufung auf den Telegram-Kanal "MolkoPomogi".

Demnach würden dem Deutschen schwere Straftaten unter anderem "Söldnertum", "Terrorismus" und die "Schaffung einer extremistischen Gruppierung" vorgeworfen.

Das Urteil sei bereits am 24. Juni vom Bezirksgericht der Oblast Minsk verhängt worden. Rico Krieger soll seit dem 6. November 2023 in Untersuchungshaft sitzen.

Wie Wjassna weiter berichtet soll sich der Deutsche dem Kastus-Kalinouski-Regiment angeschlossen haben - einer Gruppe belarussischen Kämpfer, die auf der Seite der Ukraine kämpfen.

Nach eigenen Angaben verfügt Rico Krieger über eine militärische Ausbildung, war als Sicherheitsmann in der US-Botschaft in Berlin tätig. Zuletzt war er offenbar für das Deutsche Rote Kreuz als Rettungssanitäter in Salzgitter tätig.