Nach blutigen Gefechten im Grenzgebiet: Thailand und Kambodscha einigen sich auf Waffenruhe

Alles in Kürze

Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim (.), Kambodschas Regierungschef Hun Manet (l.) und Thailands Ministerpräsident Phumtham Wechayachai (r.). © MOHD RASFAN / POOL / AFP

Diese solle um Mitternacht beginnen, teilte der Vermittler, Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim, am Montag nach Friedensgesprächen in der malaysischen Stadt Putrajaya mit. Thailand und Kambodscha liefern sich seit Donnerstag Gefechte im Grenzgebiet.

Am Morgen waren Thailands amtierender Ministerpräsident Phumtham Wechayachai und Kambodschas Regierungschef Hun Manet in der Residenz von Malaysias Ministerpräsident in Putrajaya eingetroffen. Malaysia hat derzeit den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbündnisses ASEAN inne, dem auch Thailand und Kambodscha angehören.

Bei den seit Donnerstag anhaltenden Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha wurden bislang nach offiziellen Angaben mehr als 30 Menschen getötet.

Über 200.000 Menschen flohen aus ihren Dörfern, 138.000 auf der thailändischen und 80.000 auf der kambodschanischen Seite der Grenze.