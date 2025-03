Autobahnbrücke stürzt plötzlich ein: Ein Mensch stirbt

La Louvière (Belgien) - Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in Belgien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Brücke nahe der belgischen Kleinstadt La Louvière krachte in einen Fluss. © IMAGO / Belga

Wie die belgische Polizei mitteilte, wurden zwei weitere Menschen verletzt, als die Brücke an der Autobahn E42 auf Höhe der Kleinstadt La Louvière in der Nähe von Mons am Donnerstag während Bauarbeiten teilweise einstürzte.

Die über einen Kanal führende Brücke sollte abgerissen werden und war wegen der Arbeiten für den Verkehr gesperrt.

Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, waren zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 13 Menschen auf der Baustelle.