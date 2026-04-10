Europas zweitgrößter Hafen nach Öl-Unfall dicht

Antwerpen - Der Schiffsverkehr im Hafen von Antwerpen ( Belgien ) ist wegen ausgelaufenen Öls stark eingeschränkt.

Im Hafen von Antwerpen sorgt ein Öl-Unfall für Einschränkungen im Schiffsverkehr. (Archivbild) © Virginia Mayo/AP/dpa

Der Hafen könne nicht über den Fluss Schelde aus Richtung Nordsee angefahren werden, nur noch über Zugänge im Süden und Osten, sagte ein Sprecher der Hafenbehörde.

Rund 50 Schiffe warten demnach am zweitgrößten Hafen Europas darauf, ein- oder auslaufen zu können. Wie lange die Störungen andauern, sei unklar.

Beim Betanken eines Schiffes sei Öl ausgelaufen. Das Öl sei zwar gestoppt worden, und die direkt betroffenen Schiffe wurden gereinigt. Die Verschmutzung habe sich aber über Nacht weiter im Hafen in Richtung Schelde ausgebreitet.

Der Fluss fließt aus dem Norden Frankreichs durch Belgien und die Niederlande in die Nordsee. Schleusen wurden geschlossen, um zu verhindern, dass sich Öl weiter ausbreitet.

Der Hafen bedauerte in einer Mitteilung die Auswirkungen und wies auf die empfindlichen Naturgebiete entlang der Schelde hin.